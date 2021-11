Вербас унапредзує мири потримовки за лєгчейше снованє фамелиї

ВЕРБАС – Помоцнїца министра за старанє о фамелиї и демоґрафию Александра Чамаґич нащивела Вербас и бешедовала зоз заменїцу предсидателя Општини Вербас Тияну Алексич о демоґрафских проблемох з котрима ше зочує нашо дружтво, як и о унапредзеню мирох за дзвиганє стопи наталитету. Теми розгварки були ефикасне старанє о шицких гражданох и реализация демоґрафскей политики пре змоцньованє нових и ширеня иснуюцих фамелийох, цо треба же би резултирало з роснуцом числа новородзених, пренєсол општински сайт.

По словох заменїци предсидателя Општини Вербас Тияни Алексич, Општина Вербас найвецей средства у своєй историї у тей хвильки видвоює за старанє о фамелиї и дзецох. През мири котри запровадзую, визначела, з потримовку Влади Сербиї и Покраїнскей влади, намагаю ше направиц амбиєнт и место котре понука перспективу за розвой, за кариєру, место у котрим ше оснує фамелию. У мено локалней самоуправи подзековала помоцнїци министра на нащиви и интересованю за тоту тему у општини Вербас.

Помоцнїца министра Александра Чамаґич виражела задовольство пре нащиву Вербасу, а з тей нагоди визначела же ю радує кед ше прешвечи же значна часц локалних буджетох унапрямена на старанє о фамелиї и дзецох.

Державни закон котри реґулує тоту обласц єден зоз „драгших” у нас, вредни 70 милиярди динари на рочним уровню, а принєсол звекшанє родительского додатку, тераз шицки положнїци маю заґарантовани минимални особни доходок перши три мешаци од родзеня дзецка, цо значна пременка, додала, а виєдначене и положенє женох польопривреднїцох зоз другима занятима женами. Тоти и други пременки барз значни, алє то нє конєц кед у питаню унапредзованє положеня мацерох и закон будзе церпиц ище даяки дорабяня.

По словох помоцнїци министра, родительски додаток за перше народзене дзецко 106.000 динари, за друге народзене скоро 250.000 динари, за треце дзецко вон виноши скоро по 13.000 динари мешачно у периоду од 10 рокох, а за штварте дзецко скоро по 19.000 динари мешачно. Вше мож лєпше, гварела, и тоти мири ше будзе унапредзовац, алє тот проблем ше нє ришує лєм з пенєжми. Насампредз, заключела, потребне креировац позитивни амбиєнт за засновйованє фамелиї.

