Вербас у програми зменшаня трошеня енерґиї

ВЕРБАС/КРАЛЄВО – Општина Вербас постала часц националней програми зменшаня трошеня електричней и цеплотней енерґиї. Вєдно зоз ище 66 городами и општинами у Сербиї, Вербас, односно предсидатель вербаскей Општини Предраґ Роєвич пияток, 25. юния, у Кралєву подписал контракт о додзельованю средствох локалним самоуправом за звекшанє енерґетскей ефикасносци зоз подпредсидательку Влади и министерку рударства и енерґетики проф. др Зорану Михайлович.

Поволанка була отворена мешац, и по словох др Зорани Михайлович, интересованє було вельке. Шицки критериюми сполнєли 67 локални самоуправи, а опредзелєне милиярду динари. То важне за державу, за городи и општини, за кажде ґаздовство котре будзе у можївосци заменїц облаки, изолацию, котли за зогриванє, додала вона. Тиж визначела же то представя и перши крочай ґу рационалному хаснованю енерґиї, з оглядом на факт же просекове ґаздовство у Сербиї троши 40 одсто вецей енерґиї у одношеню на други жеми.

По контракту, општини Вербас одобрени 1,5 милиони динари за тоту наменку, з обовязку локалней самоуправи же би з општинского буджету видвоєла исту суму.

По словох Михайловичовей, тераз шлїдзи поволанка за компаниї котри буду мушиц сполнїц условия, ґарантовац цену, роки и квалитет, а рок за поволанку 10. юлий. После того шлїдзи и поволанка гражданом заинтересованим за тот проєкт.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)