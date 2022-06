Вербас часц програми „Пориваюце родительство през бависко”

ВЕРБАС – Министерство за старанє о фамелиї и демоґрафию, з потримовку УНИЦЕФ-а и Стаємней конференциї городох и општинох (СКГО), орґанизовало вчера, 13. юния, у Палати Сербиї национални сход „Отворме ширцом дзвери, уходза мац и оцец” у рамикох другей фази проєкту „Пориваюце родительство през бависко”. На спомнутим сходу участвовала и општина Вербас, пренєсол општински сайт

У рамикох сходу орґанизоване и подписованє меморандуму о сотруднїцтве з представнїками 29 городох и општинох о применки интеґрованого моделу потримовки тому проєкту на локалним уровню, у периоду по 13. януар 2024. року.

Спред Општини Вербас Меморандум о возпоставяню сотруднїцтва медзи локалну самоуправу и СКГО пре даванє фахово-совитодавней потримовки за реализацию активносци у рамикох другей фази проєкту „Потримовка локалним самоуправом за ширенє добрих политикох и пракси потримовки родительству” подписала заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич.

Циль проєкту унапредзенє локалних явних политикох и предписаньох и розвой институцийних и професийних капацитетох локалней самоуправи и сектору здравства, образованя и социялней защити за запровадзованє локалних услугох наменєних даваню доступней, квалитетней и отримуюцей потримовки родительом у периоду вчасного розвою дзецка.

Проєкт ше реализує як часц програми „Потримовка пориваюцому родительству през бависко”, а котри вєдно запровадзую УНИЦЕФ, Гармония – Центер за потримовку вчасному розвою и фамелийним одношеньом и СКГО, з финансийну потримовку Фондациї ЛЕҐО.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)