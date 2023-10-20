Цо вам перша думка? Други о нїм гуторели так: Олимп у ровнїни, город спорту, сиґурна хижа за писательох, чарногорска престолнїца,

Вербов город, ґиґант хтори кармел пол Югославиї, символ мултикултуралносци и мултиконфесионалносци… Давно то було, тераз, углавним, чарна еколоґийна точка Европи.

Нєдавно у городским музею у Вербаше отримана програма хтора до першого плану кладзе штредньовиковни Вербас, односно, скарб хтори пренайдзени на археолоґийним находзиску Шуваков салаш – Клиса и перши писани податки у хторих ше спомина Вербас зоз 14 вику.

У програми винїмкове преподаванє отримал и проф. др Дюра Гарди, фаховец за штреднї вик, хтори так лєгко и педантно бешедовал, та дознаваме же ше штредньовиковни Вербас односно Орбаспалотая (Вербасова палата) першираз спомина у Даровнїци кралїци Мариї Угорскей 1387. року хтора тот локалитет дава на дарунок Николи младшому Ґорянскому, угорскому велїкану, познєйше палатину Угорскей. Перша жена Николи Ґорянского була княгиня Теодора, дзивка княза Лазара, хтори свою дзивку дал до политичного малженства же би затримал вязи зоз угорску империю, гоч лєм два роки познєйше страци живот на Косовим полю.

Значни археолоґийни пренаходки гуторя же ше на спомнутим находзиску при Вербасу находзело населєнє на хторим у одредзених периодох жилo висшe пасмо, о тим гутори и назва маєтку зоз даровнїци хтори вироятно облапял и файту палати, а и факт же єдна Сербкиня,племкиня у штреднїм вику, поштредно прейґ мужа постала власнїца тей часци, наведло фаховцох зоз музею у Вербаше протежирац праве идею о Вербасу як штреднєвиковним городу зоз богатим нєматериялним културним нашлїдством и започац нову културну манифестацию з меном „Теодорово днї”.

Идея о културним идентитету Вербаса, хтори виходзи з вонка потерашнїх рамикох роздумованя, добра. Пачи ми ше о Вербасу роздумовац дакус иншак, тримац тезу фаховцох же тото було од вше добре место за живот.

Чи ше лєм фокусирам на друге? Бо уж анї парастовей жеми, анї паштети, анї олєю ту нєт. Вше менєй писательох и ище менєй спортистох жиє у тим городзе. Цо бул, а цо тераз Вербас.

Остала нам (лєм) чарна точка.