Веселинка будзе на соботу

НОВИ САД – У Руским културним центре (Йована Суботича 8) на соботу, 6. юния будзе отримани ювилейни 25. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”.

Програма почнє на 17:30 годзин зоз промоцию сликовнїци за дзеци Квитки з мамовей заградки, хтору видала НВУ Руске слово, а бешедовац буду авторка Ана-Мария Рац и редакторка часопису за дзеци Заградка Мая Зазуляк Гарди.

Друженє ше на Веселинки предлужи на подобовей роботнї – рисованє по мурох зоз хтору буду руководзиц новосадски воспитачки членїци РКЦ.

На 18:30 почнє фолклорна роботня на хторей крочаї у танцу буду указовац фолклорни руководителє у РКЦ.

У музично-сценскей програми, хтора почнє на 19:30 годзин участвовац буду дзеци зоз Нового Саду, а на бини ше ґу нїм придружа и госци зоз шицких местох дзе жию Руснаци, наступи и дзецински состав зоз Фолклорного ансамблу Вила з Нового Саду.

Фестивал орґанизує Руски културни центер Нови Сад, а помогли Министерство за културу републики Сербиї, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Город Нови Сад городска управа за културу, Национални совит Руснацох.