ШИД – У Руским доме всоботу отримани традицийни бал у орґанизациї КПД „Дюра Киш“ на хторим участвовали коло 70 госци зоз Шиду, Беркасова, Бикичу и Бачинцох.

За добре розположенє на балу ше зоз музику и шпиванку остарал оркестер Дружтва, а тиж орґанизована и богата томбола.

Як за Рутенпрес гварел предсидатель Дружтва Златко Манько, бал у подполносци сполнєл обчекованя и нащивителє були задовольни, бо прешлого року бал нє отримани пре пандемию вируса корона.

