Ветеранє коцурскей „Искриˮ побиднїки у малим фодбалу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Спортских бавискох Яша Баков всоботу, 18. септембра на Ярашу отримани турнир у малим фодбалу за ветеранох, а титулу найлєпших однєсла екипа ФК Искра зоз Коцура.

На турниру участвовали 4 екипи, бавело ше по системи кажде з каждим, на штреднї ґоли, 2 раз по 10 минути, а окрем з Коцура, участвовали и по єдна екипа зоз Керестура, Нового Орахова и Нового Саду.

После одбавених трох колох, на концу отримани „дербиˮ екипи Искра и Петро Кузмяк и у тим змаганю Коцурци надбавели Ораховчанох и зоз тоту побиду освоєли перше место.

На концу турнира таблїчка випатрала так – перше место припадло коцурскей Искри, друге место завжала екипа Петро Кузмяк з Нового Орахова, треци бул керестурски Русин, а штварте место припадло екипи РКЦ з Нового Саду.

За побиднїцку екипу бавели: Здравко Фаркаш, Даниєл Горняк, Драґан Горняк, Златко Колєсар, Дарко Новак, Ненад Милованович, Стеван Луткич и Бада Костич.

После турнира, орґанизатор стретнуца ФК Русин, учашнїком обезпечел полудзенок, после хторого предлужене и друженє.

