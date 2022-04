Ветеранє РКЦ на 4. Стретнуцу ветеранох у Бачкей Паланки

БАЧКА ПАЛАНКА – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду, всоботу, 9. априла, участвовала на 4. Стретнуцу ветеранох и рекреативцох фолклору Рука руки – затанцуй у Бачкей Паланки, хторе ше водзи зоз идею же би ше през народну шпиванку и танєц зачувало традицию и културу на нашим простору.

Ветеранє РКЦ наступели зоз танцом Раковецки кручени док их на гармоники провадзел Давор Сабо, а наступ бул попровадзени зоз моцним аплаузом и обачлївим одушевийом публики.

Домашнї госцох привитали у Музичней школи, а програма отримана у сали Городского биоскопу, дзе ше на бини у танцу и шпиванки, єдни за другима зменьовали ветеранє у народним облєчиве зоз рижних крайох Сербиї. На тогорочним штвартим стретнуцу любительох народного танцу и шпиванку наступели вецей як двацец културно-уметнїцки дружтва зоз Сербиї и реґиону. Орґанизоване було и фотоґрафованє учашнїкох, а пре нєвигодну хвилю и упарти диждж, ветеранє ше дружели у голу биоскопа и сцерпезлїво чекали свой наступ на бини.

После официйней часци друженє предлужене у ресторану Арена Илич, дзе уручени подзекованя и розменєни пригодни дарунки.

Орґанизатор Стретнуца Културно-уметнїцке дружтво Корени зоз Бачкей Паланки, а под покровительством Општини Бачка Паланка.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)