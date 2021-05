Вецей ше нє вакцинує у амбулантох у Дюрдьове и Ґосподїцнох

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У шицких амбулантох Дома здравя Жабель, у прешлим тижню предлужене вакцинованє процив Ковиду-19, без заказованя, медзитим воно у тим тижню претаргнуте у амбуланти у Дюрдьове и Ґосподїнцох пре менше и нєдостаточнє число заинтересованих. У амбуланти у Чуроґу у першей змени, як и у Жаблю у Спортскей гали, предлужене вакцинованє.

У жабельскей општини єст 8.252 вакцинованих жительох. Од того першу дозу Синофарм вакцину прияли 3.820 жителє општини, а другу 3.073. Першу дозу Файзер вакцини прияли 397 жителє, а другу 275. Першу дозу Спутнїк вакцину прияли 380 жителє, а другу дозу 131. Першу дозу Астразенека вакцини досталє 176 жителє.

По статистики Институту за явне здравє Войводини вєдно зоз пондзелком, 10. мая, у жабельскей општини було 202 активни инфекциї з Ковидом-19, а од початку пандемиї 2.500 тисячи гражданох.

