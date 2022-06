Вецей як пол вика Фестивалу поезиї младих

У Вeрбаше всоботу закончени пейдзешат и штварти Фестивал поезиї младих, найзначнєйши литературни фестивал у нашей жеми за поетох младших од 27 рокох, литературна манифестация хтора була перши крочай до швета поезиї за вецей як два тисячи младих поетох, а свойо перши литературни крочаї на тим фестивалу направели и велї, нєшка визначни, писателє зоз рускей заєднїци.

Концом седемдзешатих и початком осемдзешатих рокох на Фестивалу поезиї младих участвовало вельке число писательох хтори творели и конкуровали зоз поезию по руски: Юлиян Тамаш, Михал Рамач, Агнета Бучко, Ирина Гарди Ковачевич, а познєйше и Владимир Ґарянски и Микола Шанта хтори 1982. року освоєл друге место зоз поезию по руски. Остатнї децениї присутни руски писателє хтори конкуровали зоз поезию по сербски медзи хторима Валентина Чизмар и Тамара Хрин хтора 2014. року и победзела на фестивалу.

Перо Зубац, єдини живи снователь Фестивалу, на тогорочним отвераню гварел же у Вербаше тоти 54. роки, док тирвал Фестивал пребували Ґустав Крклец, Оскар Давичо, Десанка Максимович, Мирослав Антич, Бранко Чопич, Момо Капор… На Фестивал приходзели поетове, як ше то теди гуторело, зоз шицких крайох бувшей держави и вони гуторели на шицких язикох и шицки ше розумели.

Фестивал поезиї младих и после пол вика отримал медзинародни характер, та ше на тогорочни конкурс приявели осемдзешат седем поетове зоз цалого реґиону, a жири на чолє зоз писательом Пером Зубцом вибрал спомедзи 10 найлєпших, Викторию Чосич зоз Беоґраду.

Тогорочни фестивал наисце бул цошка окремне. Програма през тоти пейц фестивалски днї була винїмкова, а любителє литератури и красного слова яґод кед би ше помали здогадовали же єст дацо и за нїх у тим городзе. Нє начишлїм шицких хтори були на Фестивалу, алє рушаюци од вечара на хторим Перо Зубац приповедал свойо анеґдоти зоз найпознатшима писателями нашей и бувшей держави, праве зоз Фестивалу у Вербаше, алє и индзей, та надалєй, од вечара Мирослава Алексича, Андєлка Анушича и до митинґа поезиї на хторим свойо писнї гуторели Веролюб Вукашинович, Братислав Миланович, Предраґ Бєлошевич, Милош Янкович. Остатнього дня о литератури Дьордя Матича бешедовали Мухарем Баздуль, Милош Зубац и Ґоран Лабудович Шарло. Можебуц вам нє познати шицки мена, то анї нє важне, нє були анї мнє, алє мудросц, ясносц, точносц и красота словох хтора була виповедзена – то було велїчезне. И то бизовно шицки препознали. Тоти дробни правди писательох, особни, интимни, алє и таки єдинствени, знаю дакеди буц насушни.

Читайце, або ище лєпше, слухайце добрих писательох. Може очисциц, инспировац, порушац, розрушац.

