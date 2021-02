ШИД – Спрам вчерайших податкох, на подручу општини Шид вакциновани 3.325 особи з хторих 1.212 ревакциновани, виявел др Крсто Куреш директор Дома здравя.

Од вера почало и вакцинованє зоз Астра-зенека вакцину, вакцинованє ше спрам плану запровадзує од 8 по 20 годзин а, по словох др Куреша, хвильково на подручу општини єст 35 активни случаї вируса корона.

