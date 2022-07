Вечарши соботово Служби буду у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Каждей соботи вечарши Служби Божо, починаюци од 2. юлия, буду ше служиц у Водици, а у церкви вечарших Службох Божих нє будзе.

Пре ювилейни рок, 200 роки од другого обявеня Пречистей Дїви Мариї у Водици, уводза ше соботово вечарши Служби Божо на 19 годзин. То и нагода же би до Водици пришли вирни котри през тидзень нє могли присуствовац Службом. Тиж так то нагода же би до Водици пришли и вирни зоз других наших местох.

Пре горучави и лєтни одпочивки, Служби у церкви знова починаю на 9, 11,30 и вечарша на 19 годзин, а першей и трецей нєдзелї Служба у Малих шестрох на 17 годзин, а нє на 16 як дотераз.

