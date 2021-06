Вечар бул Концерт Музичней школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концерт з нагоди законченя школского року Школи за основне музичне образованє з Кули, видзелєного оддзелєня з Руского Керестура, отримани вчера вечар у Велькей сали Дома култури.

У 27 точкох наступели 28-еро шкояре керестурского оддзелєня од першей по пияту класу хтори представели часц того цо през рок научели. Пририхтали их їх наставнїки Мирон Сивч, Мирко Преґун, Геленка Гарвильчак и Ладислав Тамаши, а на клавире школярох провадзела Кая Мандич-Плавшич.

У Велькей сали було огранїчене число публики, алє упечаток же шицки предвидзени места були виполнєти. Концерт бул праве ошвиженє после вецей як рок претаргнутих наступох и школярох тей школи, пре епидемию ковиду.

