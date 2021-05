Вечар предвечериє, нєшка Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї нєшка треци дзнь Русадльох и у Марийовим святилїщу Водици – Завитни дзень. Архиєрейска Служба Божа будзе на 10 годзин, а предводзиц ю будзе наш епарх владика кир Георгий Джуджар зоз священїками.

Вечар на предвечериє Завитного дня у Водици Служба Божа була на 19 годзин, служели домашнї капеланє о. Михайло Шанта и о. Владимир Медєши, а споведали парох о. Михайло Малацко и беркасовски парох о. Владимир Еделински Миколка.

У казанї о. Шанта поволал присутних здогаднуц ше наших предкох и їх завит котри и нєшка отримуєме и приходзиме до Водици, вимодлїц дари св. Духа и сили по нїх жиц у каждодньовим християнским живоце.

По Служби служени Молебен до Богородици и було мированє вирних, а було полна Водица, нє лєм Керестурцох, алє и з других местох.

О. Шанта пред тим предводзел процесию до Водици котра на 17 годзин рушела зоз порти катедралней церкви, през драгу шестри служебнїци предводзели Ружанєц, а у Водици ю, по традициї, дочекали крижаре и задзвонєл дзон на водицовей церкви. Процесия закончена у церкви, опрез Водицовей икони з молитву Водицовей Мариї.

