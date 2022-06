Вечар пред Завитним дньом, нєшка Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици, на други дзень Русадля, зоз архиєрейску Службу Божу означени 200 роки од другей обяви Богородици у тим святилїщу, и предвечериє Завитного дня.

З катедралней церкви на 17 годзин традицийно до Водици рушела процесия зоз крижами у хторей участвовали коло 50 особи, и домашнїма капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом, а през драгу шестри Служебнїци предводзели молитву Пацеркох.

На 19 годзин у Водици була Служба Божа хтору предводзел наш владика Георгий Джуджар, сослужел домашнї парох о. Владислав Варґа, а капеланє споведали и на концу мировали вирних.

Владика у казанї здогаднул на обяву Пречистей Дїви Мариї на єй заступнїцтво за тот час, на чуда физичного виздравеня и духовного навраценя хтори ше случели, на вислухани молитви… Вон поволал шицких же би и далєй приходзели ґу Богородици и нашей нєбесней Мацери зоз шицкима потребами.

А на Служби було присутне барз вельке число вирних, поготов млади фамелиї з дзецми, тоти цо нє можу присц на Завитни дзень, а и таких хтори приду и нєшка.

По Служби служени Молебен до Богородици, а на концу була и кратка адорация и поклон пред Св. Тайнами и молитва за мир на України и цалим швеце.

Нєшка, на Завитни дзень, у Водици будзе архиєрейска Литурґия на 10 годзин, а обчекує ше попри домашнїх и вирних и священїкох зоз других наших парохийох.

