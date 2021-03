Вечар служена Майсторска Служба Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. оца Миколая вчера вечар служена традицийна майсторска Служба Божа, хтору служел парох о. Михайло Малацко, а сослужел капелан о. Михайло Шанта.

Традицию тей Служби за благослов роботи своїх членох длугорочно чува Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох, хтори у красним чишлє були присутни на вечаршей Служби, на чолє зоз предсидательом Здруженя Владимиром Емейдийом и членами Управного одбору.

У казанї парох Малацко, надовязуюци ше на Євангелию о талантох, наглашел же найвекши талант то буц чловек и мац любови ґу Богу и ближньому, и теди будзе благословени и кажди труд – и роботодавателя и роботнїка.

По Служби Божей служена Панахида за шицких покойних членох Здруженя, a шицко директно преношене и на Фейсбук боку Катедрали св. Миколая.

