ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович вчера придал контракти о додзельованю такволаних будовательних ґрантох за 10 фамелиї вибеженцох з подруча општини у поєдинєчней вредносци по 200.000 динари, а хторим пред тим купени хижи.

Средства обезпечени з буджета Републики Сербиї, АП Войводини и локалней самоуправи, а з потримовку Комесарияту за вибеженцох и миґрациї Сербиї.

