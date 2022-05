Виберанки буду одложени пре Попис жительства

БЕОҐРАД – У Палати Сербиї пияток була отримана схадзка Координациї НС з котру предшедовал Борче Величковски, предсидатель македонского НС, а були присутни представителє шицких националних меншинох, дзе перша и найважнєйша точка бул Попис жительства.

На схадзки були и представителє Републичного заводу за статистику, же би присутних зоз националних совитох упознали зоз тим цо Завод за статистику поробел коло прекладаня збиркох и формуларох котри ше буду пополньовац под час Попису у октобру.

РЗС вєдно зоз министерством за людски и меншински права формовало роботну ґрупу дзе було представительох националних совитох котри поряднє одходзели до РЗС и радзели ше як будзе випатрац попис, тота часц цо ше одноши на национални меншини. Прекладани упитнїки, у местох дзе єст припаднїкох национлних меншинох, и контролорох и пописовачох будзе зоз тей заєднїци.

Тоти представителє зоз РЗС упознали НС як чече їх пририхтованє за попис. Национални совити ше боя же их будзе менєй, та гоч велї предкладали е-попис, шицки ше боя як ше попише дияспора. Дефинитивно же дияспора будзе пописана, так же присутни на попису годни дац податки о своїх одсутних домашнїх, родзинох або сушедох, то будзе катеґороване як хвильково одсутни, або одсутни на длугши час.

Друга точка дньового шора бул Буджетски фонд, того року будзе тема Култура, алє нє у класичней форми, конкретно тема глаши꞉ Унапредзенє и моцнєнє културного язичного идентитету националних меншинох.

Истого дня зашедал и Републични совит за национални меншини, а схадзка отримана у Влади РС, предшедовала предсидателька Влади Ана Брнабич и вєдно зоз министерку за людски и меншински права Ґордану Чомич водзели схадзку. На тей схадзки були присутни шицки 22 национални совити и єврейска општина. Премиєрка Брнабич указала на даскельо активносци котри важни у наиходзацим периодзе за национални совити. Наявела же у юнию, о три тижнї, будзе закончени виробок Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох, то документ котри потримала ЕУ и Совит Европи, а вон позиционує Сербию як жем котра у подполносци припознава права националних меншинох.

И на тей схадзки потвердзена тема Буджетского фонду, ту предсидатель Координациї Величковски гварел же Координация зауважує же вельо средства зоз Буджетского фонду одходза здруженьом котри ше нє афирмовали при националних меншинох, та же би було добре кед би и о тим конкурсу думанє давали и национални совити.

Обидвом схадзком присуствовала и державна секретарка Олена Папуґа, котра медзи иншим поволала шицки руски институциї, здруженя и установи же би ше одважели конкуровац за средства зоз Буджетского фонду и же би добре обробели тему конкурса.

Надалєй на Републичним совиту за национални меншини було бешеди о одкладаню виберанкох за национални совити, Евростат, европска асоцияция, зауважела Сербиї же нє може буц попис и виберанки у истим периодзе, конкретно попис плановани за мешац октобер, а виберанки би мали буц найпознєйше по 13. новембер чечуцого року, та же нє мож дошлєбодзиц два национални кампанї, односно преклапянє кампаньох, то зауважели и РЗС И РВК, та Координация НС направела вимогу премиєрки же би виберанки були одложени, нє орочене на яки час, бо то муши буц провадзене зоз вименками закона.

Векшина националних совитох ше обава од резултатох Попису, же би пре зменшанє припаднїкох заєднїцох могли буц зменшани и средства НС, алє наглашене и потвердзене же виберанки за НС буду закончени сиґурно скорей як цо буду обявени конєчни резултати попису, цо значи же буду раховани податки зоз 2011 року. Премиєрка задлужела Министерство за людски и меншински права же би ше розпитало при Одбору за законодавство Народней скупштини Сербиї же бизме утвердзели яки постоя можлївосци за вименки закона о виберанкох за национални совити.

На схадзкох присуствовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

