Виберанки – дзень после

Внєдзелю, 3. априла, у Републики Сербиї отримани локални, парламентарни и предсидательски виберанки. По прелиминарних резултатох, и на локалу и за Парламент векшину гласох освоєла Сербска напредна странка, а тиж так прешвечлїву векшину на предсидательских виберанкох освоєл актуални предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич. Гоч СНС побиднїк и тих виберанкох, вон заш лєм нє освоєл абсолутну векшину и за формованє скупштинскей векшини будзе мушиц войсц до коалициї. То ше по першираз случує од кеди тота странка на власци.

Другопласована опозицийна странка, т. є. широка коалиция Зєдинєни за побиду Сербиї, алє їх резултат далєко од очекованого и наявйованого. Шицки опозицийни лїстини буду мац лєм трецину посланїкох у сербским Парламенту. По новим составе Парламент заш лєм будзе вельо динамичнєйши, а опозицийни странки достаню и векши медийни простор.

Резултат трецепласованей странки Социялистичней партиї Сербиї нєсподзивал шицких з добрим резултатом, бо им аналитичаре предвидзовали менши проценти, та так себе обезпечели лєпшу стартну коалицийну позицию у розгваркох.

Як оценєне по стреду, кед ище вше бешедуєме лєм о прелиминарних резултатох гласаня, нєправилносци коло виберанкох було, як и вше по тераз. Анализи указую же и до пейц одсто виберанково места мали рижни файти препущеня и нєкоректного гласаня, алє то вшелїяк нє загрожи тоти резултати хтори уж проєктовани цо ше дотика Парламенту и предсидательских виберанкох. Без преседана и найвекша заувага була на представнїкох Републичней виберанковей комисиї, хтора ше у виберанковей ноци поцагла и нє сообщовала резултати, цо єй законска обовязка. Беоґрадски виберанки ше ище вше читаю и там ше ище вше нє зна хто ма абсолутну векшину, бо є цесна, а исную и велї пригварки на сам виберанкови процес, та ше годзен на даєдних местох и повториц.

Од вкупно 19 лїстинох, хтори вишли на гласанки, седем лїстини прешли цензус и освоєли мандати у Републичним парламенту, як и штири меншински лїстини. По думаню коментаторох, Сербия и по тераз була ориєнтована вецей на право як ґу центру и лївици, заш лєм резултати виберанкох покус нєсподзивюю, бо аж три на право ориєнтовани политични ґрупациї Коалиция НАДА за Сербию, Двери Бошка Обрадовича и странка Завитнїци вєдно освоєли 35 мандати у Скупштини Републики Сербиї, алє таки тренди ше указую и у Европи.

Преглашуюци побиду на предсидательских и позарядових парламентарних виберанкох Александар Вучич гварел же уплїв українскей кризи бул огромни на резултати виберанкох и же ше Сербия драматично помкла на право. Додал же лїстина хтору вон предводзел тото будзе мац у оглядзе док ше будзе формовац Влада и же нє будзе сотрудзовац зоз тима котри на нєодвичательни способ злохасновали навияцки опредзелєня народу.

