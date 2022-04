Виберанки прешли без проблемох у Коцуре

КОЦУР – Внєдзелю, 3. априла, отримани парламентарни и предсидательни виберанки и у Коцуре.

По нєурядових резултатох, на парламентарних виберанкох гласали 2.244 гражданє, цо 65,96 одсто од 3.402 уписаних до виберацкого списку. Число нєважацих лїсткох було 96, односно 4,27 одсто. Лїстина Александар Вучич – Вєдно можеме шицко достала найвецей, 1.186 гласи, односно 52,85 одсто. На другим месце лїстина Ивица Дачич – премиєр Сербиї котра достала 218 гласи, односно 9,71 одсто. На трецим месце лїстина Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї зоз 215 гласи, односно 9,58 одсто, а на штвартим месце Вєдно за Войводину – Войводянє зоз 109 гласи, односно 4,86 одсто.

На предсидательних виберанкох гласали 2.245 гласаче, цо 65,99 одсто од вкупного числа уписаних гласачох. Нєважаци лїстки було 91, односно 4,05 одсто. Найвецей, 1.463 гласи, достал актуални предсидатель Републики Сербиї и кандидат за предсидателя спред Сербскей напредней странки Александар Вучич, цо 65,16 одсто. На другим месце зоз 317 гласи, односно 14,12 одсто, кандидат за предсидателя опозицийней коалициї Зєдинєна Сербия Здравко Понош, а треца кандидатка за предсидателя спред желєней коалициї Мушиме Биляна Стойкович зоз 184 гласи, односно 8,19 одсто.

До виберацкого списку у Коцуре уписани вкупно 3.402 гласаче, котри на виберанкох гласали на штирох виберацких местох. Виберацке место 27 було у правим голу Основней школи Братство єдинство, 28 у малей сали Месней заєднїци, виберацке место 29 у лївим голу Основней школи и 30 у велькей сали Месней заєднїци.

Гласанє на шицких штирох виберацких местох прешло без проблемох.

