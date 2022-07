Вибита студня на базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – На инициятиву Месней заєднїци и Добродзечного огньогасного дружтва, тих дньох викопана студня за воду при керестурским базену, пре ришованє слабого або нїякого прецеканя води.

За тоту наменку, ДОД прешлого року од Општини Кули достало 70.000 динари. Копанє студнї, глїбокей 30 метери, коштало 54.000 динари, а моторчок обезпечел член ДОД-у, Елемир Надь.

Моторчок зоз студнї будзе вицаговац коло 700 литри води у минути, з тим же ше го будзе уключовац лєм по потреби.

Воду ше будзе пущац або директно до базену або коло 20 метери скорей нього, же би ше тота вода скорей улїваня помишала з цеплєйшу, беґельску воду.

Як з тей нагоди потолковал секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, кед таки моторчок нє будзе достаточни, докупи ше ище єден, а то хвильково найлєпше ришенє за тот вецейрочни проблем.

(Опатрене 90 раз, нєшка 90)