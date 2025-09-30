Вибрани найлєпши напой

ЧУРОҐ – Внєдзелю 28. септембра отримана друга часц осмей Манифестациї Чуроґска палєнкияда.

Вибрани найлєпши палєнки медзи 503 прикладнїки зоз 11 державох.

Напой оценьовал фахови жири, два комисиї зоз трома членами, на чолє зоз професором на Технолоґийним факултету у Новим Садзе др Владимиром Пушкашом, котри виглєдує у обласци биотехнолоґиї, технолоґиї вина и моцних алкоголних напойох. Преглашени найлєпши палєнки у 19 катеґорийох.

Чуроґску палєнкияду орґанизовало Здруженє винїцарох, винарох и овоцарох Боронь зоз Чуроґу з финансийну потримовку Општини Жабель.