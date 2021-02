Вибрани найлєпши спортисти за 2020. рок

ШИД – У сали Културно-образовного центру вчера отримана шветочносц з нагоди преглашованя найлєпших спортистох за 2020. рок.

Найлєпши спортисти преглашени у 11 катеґорийох, а за найлєпшу спортистку преглашена Мария Танцик, бициґлистка БК Єднота зоз Шиду, а найлєпши спортиста фодбалер Драґан Апелич зоз ФК Раднички зоз Шиду.

Награду за животне дїло достал Миодраґ Перович, хтори активни вецей як 50 роки у рукомету як бавяч, тренер и функционер у тим спорту.

Окрем урядових наградох, першираз, и други спортисти хтори були у узшим виборе достали медалї.

Орґанизатор манифестациї Спортски союз општини, Општина Шид и РТВ Коперникус Шид.

