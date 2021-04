Вибрани предшедуюци фахових одборох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору Рускей матки, хтора отримана 2. априла у Руским Керестуре, вибрани предшедуюци – мандатаре одборох за фахову роботу Рускей матки, одредзени термини за їх перши активносци, як и теми будуцих явних трибинох, прилапени и План активносцох РМ за наступни Попис жительства, а посцигнути догварки о ище даскелїх темох.

УО єдногласно прилапел же за предсидательку одбору РМ за образованє вибрана Любица Няради зоз Руского Керестура, за Одбор за културу Деян Загорянски зоз Вербасу, за Одбор РМ за информованє и видавательну дїялносц вибрана Мария Дорошки зоз Руского Керестура, за предсидателя Одбору за медзисобне сотруднїцтво и розвой туризма вибрани Стеван Самочета зоз Коцура и на предпрешлей схадзки УО за предшедуюцого одбора за науку вибрали проф. др Михайла Фейсу тиж з Коцура.

Предложени предшедуюци по 18. април. 2021. року маю предложиц членох до своїх одборох, а у шлїдуюцих двох тижньох и виробиц Програму роботи и План роботи за тот рок. Тоти Плани з одборох буду источашнє и теми на явних трибинох котри плановани у маю и юнию. Тиж прилапени и План РМ за наиходзаци Попис жительства.

На основи одвиту городоначалнїка Нового Саду Милоша Вучевича, РМ прилапела його поволанку же би нащивели його кабинет и розришели нєпорозуменя хтори настали на подїї кладзеня бисти Тарасови Шевченкови 10. фебруара.

