Вибудов бициґлистичней дражки у Кули

КУЛА – Предлужени роботи на реконструкциї маґистралней драги од Вербасу по виход зоз Кули спрам Червинки, у длужини од 10,5 километри, хтора почала штредком прешлого року.

Роботнїки Вой-пут-у зоз Суботици робя на двох локацийох – єдна при надвожняку на самим виходзе зоз Кули дзе ше ушорює крижну драгу, а на другей локациї ше будує бициґлистично-пешацка дражка у улїчки Маршала Тита.

Комплетну инвестицию финансую Путеви Србије, а план таки же би ше реконструкция тей драги предлужела того року од Кули спрам Червинки, односно Сивцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)