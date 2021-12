Виведзена дзецинска представа „Мешачково слизиˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, у Доме култури у Руским Керестуре, премиєрно вивдзена дзецинска представа Мешачково слизи, авторки Ирини Гарди Ковачевич, у режиї Владимира Надя, а хтору спред Руского народного театру Петро Ризнич Дядя, виведол Емил Няради.

Мешачково слизи, друга представа за дзеци хтора требала буц виведзена у рамикох тогорочного Драмского мемориялу Петро Ризнич Дядя, а источашнє представя и штварту сказку зоз проєкту Вандровкаш, чия реализация почала концом 2019. року.

Як и потерашнї виведзени сказки Рибар и принцеза, Мацерово шерцо, Голубица, и приповедка Мешачково слизи будзе знята и обявена на даєдней од интернет платформох, а док епидемийна ситуация дошлєбодзи, у планє же би ше шицки штири дзецински приповедки виведло наживо и по других руских местох.

