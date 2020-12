Вигласани буджет за 2021. рок

ШИД – Скупштина општини (СО) Шид на вчерайшей схадзки вигласала буджет за 2021. рок з хторим утвердзени приходи од 1.265.726.500 динари з хторих плановани до чечуцей буджетней резерви 20 милиони динари, а до стаємней резерви три милиони динари.

Одборнїки тиж принєсли одлуку о Кадровским планє Општинскей управи, Општинского правобранителя и фахових службох општини, як и Програму буджетного фонду за защиту и унапредзованє животного штредку.

СО розришела потерашнього директора Културно-образовного центру Срдяна Малешевича, а потим го меновала на исту функцию за наступни штири роки, а принєшени и вецей одлуки о маєтних питаньох з компетентносци локалней самоуправи.

