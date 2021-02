Вигласани звити о роботи месних заєднїцох за прешли рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки вигласали звити о роботи за 2020. рок шицких 19 месних заєднїцох на подручу општини.

Тиж розришели длужносци директора ЯКП Явне ошвиценє, услуги и отримованє Душана Ластича, хтори дал задзекованє на тото место, а за о. д. директора на єден рок меновали дакедишнього предсидателя Општини Николу Васича.

СО прилапела и звити о активносцох ЯКП Явне ошвиценє, услуги и отримованє, Заводу за урбанизем, ЯКП Водовод и Стандард и витвореню розходох ПУ Єлица Станивукович Шиля за прешли рок.

Одборнїки прилапели и Програму роботи з финансийним планм Музею наївней уметносци Илиянум за 2021. рок, а тиж принєсли и кадрово пременки у Штабу за позарядово ситуациї, як и Комисиї за запровадзованє комасациї у К.О Морович.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)