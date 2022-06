Вигласани ребаланс буджета за 2022. рок

ШИД – Одборнїки Скупштини општини (СО) Шид на вчерайшей схадзки вигласали ребаланс буджета за 2022. рок пре финансованє капиталних проєктох и доставаня средствох з висших уровньох власци и утведзени приходи на милиярду 709 милиони и 380 тисячи динари (1.709.380.000).

СО тиж место потерашнього секретара СО Ромка Папуґи, хтори умар прешлого тижня, за нового секретара меновала дипломованого правнїка зоз Шиду Бранислава Нонковича.

Општински парламент вигласал и План розвою општини од 2022. по 2028. рок, потим вигласани звити о дїлованю явно-комуналних подприємствох хторим снователь локална самоуправа.

Одборнїки прилапели и Звит о роботи Општинскей управи за 2021. рок, потим вецей одлуки о маєтних питаньох, предлужени мандат членом Совиту МЗ Ердевик по штредок марца 2023. року кед буду отримани порядни виберанки за совити шицких 19 МЗ на подручу општини.

На початку схадзки одборнїки з минуту цихосци указали почесц дакедишньому секретарови СО Ромкови Папуґови.

