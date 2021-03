Вигласани ребаланс буджета

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки вигласали Одлуку о вименки и дополнєню Одлуки о буджету за 2021. рок з хтору приходи и розходи утвердзени у виносу од 1.669.178.700 динари, односно звекшани су у одношеню на першобутну одлуку пре опредзельованє средствох за капитални инвестициї и векшого прилїву средствох.

СО тиж потримала и Одлуку о подмирйованю з воду, як и о кредитним задлужованю ЯКП Водовод же би були вимирени длуства зоз прешлих рокох спрам ЯП Води Войводини.

Одборнїки потримали и звити о роботи Ґалериї Сава Шуманович, Народней библиотеки Симеон Пищевич, Културно-образовного центру, Установи за физичну културу и спортску рекреацию Партизан Центра за социялну роботу и Туристичней орґанизациї Шиду.

СО ризришела потерашню директорку Ґалериї Сава Шуманович Весну Буроєвич, а за нову директорку, после запровадзеного конкурса, меновала Йовану Лакич, професореку класней настави и потерашню шефицу Кабинета предсидателя Општини.

Скупштина тиж принєсла и вецей маєтно-правни и други одлуки зоз своєй компетентносци.

