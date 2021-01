Вигодни епидемиолоґийни стан на подручу општини

ШИД – У општини Шид предлужене вакцинованє гражданох спрам приявох у системи еУправа.

По словох др Крсти Куреша, директора Дома здравя, потераз вакциновани вкупно 867 особи процив вируса корона, а лєм вчера 144 особи.

