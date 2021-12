Видавательни план за 2022. рок найамбициознєйши – аж 24 публикациї

НОВИ САД – Видавательни план за 2022. рок – найамбициознєйши потераз. Лїстина кнїжкох и публикацийох, як и прешлого року, подзелєна до пейцох катеґорийох. Окрем за кнїжки за котри средства уж напредок обезпечели донаторе, рукописи других виданьох буду обявени у складзе зоз финансийнима можлївосцами, односно резултатами конкурсох на котрих НВУ „Руске слово” будзе участвовац.

Медзи рукописами єст пейц кнїжки за дзеци (два сликовнїци), а за дзешец кнїжки средства уж обезпечели спонзоре, донаторе и заєднїцки проєкти НВУ „Руске слово” зоз другима институциями и рускима орґанизациями.

І катеґория ранґованє рукописох редакциї Видавательней дїялносци за 2022. рок, по виборе комисиї, односно Совиту видвательней у хторим Ирина Гарди Ковачевич, Ваня Дула, Тамара Рончевич и Микола Шанта (редактор):

Михал Рамач „У нас на салашу бул ґенерал”, приповедки и есеї. Янко Рамач, Олег Румянцев и Ярослав Мишанич, „Михайло Ковач – Олекса Мишанич – преписка“, писма по українски. Сашо Сабадош „Нулта симфония“, приповедки и други прозни експерименти. Оксана Мудри Недич „Божа катичка“, басни и приповедки за дзеци. Ксения Варґа „Керестурски калеидоскоп“, приповедки. Любица Кнежевич „Монах и я”, роман. Силвестер Макаї „Писнї“. Владимир Дудаш „Гибайце ше бавиц“, приповедки и драмски слички за дзеци. Цецилия Мудри „Писнї и приповедки“, за дзеци. Вера Медич „Нє менєй од вичносци/Не мање од вечности“, двоязчна поезия.

ІІ катеґория ранґованє нєобявених рукописох, односно длуство редакциї Видавательней дїялносци зоз 2021. року:

Владимир Кочиш „Рамик за аниму”, поезия. Владимир Еделински Миколка „Як гуторя дїдове, швет бул давно иншаки – Студия о основних традицийних характеристикох Руснацох, з окремним огляднуцом на Руснацох у Сриме“. Виданє ше реализує вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох. Олена Планчак Сакач „Карпатски шаркань”, сликовнїца за дзеци.

ІІІ катеґория ранґованє рукописох важних за НВУ „Руске слово” и сотруднїцтво з другима за 2022. рок, зробене вєдно зоз директором установи (з донацийох):

Мацерова руска кухарка – рецепти з рускей националней кухнї, редаторка и авторка Блажена Хома Цветкович, вєдно зоз Любицу Няради и авторку фотоґрафийох Ивану Медєши (з потримовку донатора привреднїка). Наташа Еделински Миколка, сликовнїца за дзеци „Животинї“, у едициї „Заградка“. Янко Рамач „Кратка история Руснацох“, (спонзор з Канади) 100 роки СД Русин – зборнїк авторох (виданє ше реализує вєдно зоз СД Русин), редактор Михайло Пашо. Юлиян Тамаш „Окупани у вичносци”, преклад роману на українски язик. Мирослав М. Цирба „Сто година организоване културно-просветне активности Русина у Шиду (I књига 1920-1945)”, виданє по сербски. „NS dnevnik izolacije – zbornik blogova“, виданє за „Нови Сад –Престолнїца култури 2022“ по сербски, вєдно зоз Мултирадийом.

ІV катеґория ранґованє рукописох редакциї мултимедялного часописа МАК за 2022. рок у едициї „MAKoff“:

Емилия Чизмар – „Мили МАК-у“, твитература и проза (виданє ше реализує з потримовку Заводу за културу войводянских Руснцох и донатора привреднїка). Ґенерация Z – зборнїк поезиї младих и фотоґрафийох Андреи Новак, редакторка Мая Зазуляк Гарди (з потримовку донатора привреднїка). Gumno 2022 – преклад по сербски поезиї и прози зоз зборнїкох Гумно 1 и 2, ґенерациї котра твори од 1990. року, редактор и прекладатель Сашо Сабадош. Виданє за „Нови Сад –Престолнїца култури 2022“ по сербски ше реализує вєдно зоз Студентским културним центром Нови Сад.

V катеґория:

„Руски християнски календар за 2023. рок“. Публикация ше реализує вєдно зоз Грекокатолїцку церкву.

Видаванє єдней часци тих публикацийох будзе завишиц од резултатох державних конкурсох, а гевти кнїжки котри нє буду реализовани у 2022. року, буду преруцени до плану за Видавательни 2023. рок.

Рукописи котри нє прилапени за видавательни 2022. рок, нєзадоволєли критериюм, та буду послати на доробок автором, войду до других проєктох, або нє буду друковани.

