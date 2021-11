Видеа за дзеци – будучносц „Руского слова”

Новинско-видавательна установа „Руске слово” и у 2021. року конкуровала за средства на конкурс до Буджетского фонду, ресорного Министрества за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. По треци раз зме достали средства од Влади Републики Сербиї нє лєм за кнїжки, алє и за их представянє у заєднїци и вонка з нєй. Пенєжи зме 2019. року достали за пияти том капиталних творох Гавриїла Костельника, а остатнї два роки Буджетски фонд потримує едукатвини сликовнїци и роботнї НВУ „Руске слово”, прейґ котрих дзеци уча свой мацерински руски язик, традицию и културу. Прешлого року то були два уж тераз барз познати розкошни сликовнїци „Фарби” и „Родзини”, чий тираж розпредати за 25 днї, а котри ше ище ровно глєда.

Того року НВУ „Руске слово” конкуровало зоз новим проєктом за дзеци возроста перших класох основней школи „Кухня то школа – кнїжки, едукациї и роботнї интеркултуралносци”, за цо достате 550 000 динари. Слово о двох публикацийох, котри виду у пару, сликовнїца и вифарбйованка „Кухня”, на котрей участвую сениоре литератури за дзеци по руски, а то Ирина Гарди Ковачевич, Агнета Бучко Папгаргаї, Силвестер Д. Макаї, Серафина Макаї, Юлиян Пап, Мелания Римар и Оксана Мудри Недич. Илустрациї креировала Мария Ковачевич, а верим же важносц проєкта же би ше прейґ рускей кухнї и єдлох популаризовало руску културу, препознала и державни секретар Олена Папуґа.

Циль едукацийох нє лєм же би дзеци през поезию познатих писательох учели о руских єдлох и назвох каждодньових поняцох у кухнї, алє же би о тим знали и нашо сушеди котри з нами жию. Кед поволаце госцох котри нє чули за Руснацох, зоз чим их понукнєце? Вшелїяк – зоз капущанїками, белюшами, пирогами, ґоргелями… Но, нє лєм о традициї будзе у сликовнїцох и вифарбйованкох, алє и о каждодньовим сучасним живоце, дзе вєдно варя и коштую родичи, дзеци, хлапци и дзивчата, як и їх домашнї любмци.

Сликовнїца зоз вифарбйованку „Кухня” то шеста розкошна сликовнїца за дзеци „Руского слова” у новоствореней едициї за наймладших „Заградка”. Остатнїх трох рокох, акцент у Установи положени на змистох за дзеци, рочнє предвидзени минимум два кнїжки за дзеци. Нам ше удало за три роки видац 15 кнїжки за дзеци, значи просеково пейц рочнє. Скоро половка од тих кнїжкох – сликовнїци.

Потримовка од Покраїни за кнїжки остатнї час подруцела. Прето нам помага Република Сербия и держава Україна, алє насампредз и нашо привреднїки и орґанизацииї котри до новорочних и миколайовско-крачунски пакецикох купую кнїжки и сликовнїци за дзеци, медзи нїма Месна заєднїца Руски Керестур, Каритас Руски Керестур и КПД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

Змисти за наймладши и найдрагши, бо муша буц модерни, пестри, забавни, естетично красни и таки як у шицких кнїжкарньох. А найважнєйше, муша буц и тунї и доступни шицким дзецом. Прето НВУ „Руске слово” розвило цали конар змистох за дзеци. Так зоз часописом за дзеци „Заградка” виходза налїпки, розпорядки и вифарбйованки. Найважнєйше од шицкого же зме од 2018. року почали укладац до авдио-визуалних змистох за дзеци, або як то популарно старши волаю – рисованих филмох.

Направел сом малу анкету цо би нашо сонароднїки, розшати по варошох и у иножемстве, любели же бизме им направели за їх дзеци, яки кнїжки? Вони гварели – анимирани видеа. Так зме и почали зоз приповедками, а тот рок бизме требали закончиц зоз седем видео-анимациями на Ют’юб каналу Ruske slovo za dzeci, медзи котрима пейц цали остатнї сликовнїци за дзеци. Видеа НВУ „Руске слово” реализує виключно зоз своїх финансийних моцох, а за тото маме вельку потримовку тиму младих фаховцох илустраторох, аниматорох, музичарох, ґлумцох и дизайнерох звуку, як цо то Аня Гудак, Адриана Надь, Йован Живкович, Марина Роман, Сашо Палєнкаш, Мария Ковачевич и Любица Фа-Гарди, без котрих би ше нє могло шицко тото реализовац. Убудуце, шицки сликовнїци за наймладших у едициї „Заградка”, котри направи НВУ „Руске слово”, треба же би мали свойо анимованє и музичне предлуженє на Ют’юб каналу Ruske slovo za dzeci у форми анимираних видеох, односно – рисованих филмох.

Медзитим, видеа за дзеци красни и нє тунї, алє су будучносц и у шлїдуюцей децениї буду ключни як єдна зоз формох очуваня руского язика.

