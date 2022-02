Видео спот пласовани на Ют’юб

Наташа Боянович зоз Руского Керестура видала авторску писню зоз видео-спотом Turn it up, хтора пласовани на иножемним Ют’юб каналу..

Видео-спот зоз назву на анґлийским Turn it up, пласовани на Ют’юб канал ище влонї, 1. септембра. Текст за шпиванку написала Наташа Боянович, а тиж є и актер у споту. Текст шпиванки при­поведа найвецей о тим же би людзе напредовали, робели на себе, тиж и зарабяли як цо ше и у са­мим рефрену спомина. Мотивация тексту у шпиванки и порученє же би ше ишло напредок и же би ше нє оглядало. З векшей час­ци є унапрямена ґу женом, же би ше медзисобно потримовали, цо мож видзиц и у споту, дзе Наташа ма даскельо танцошки и дзе, як гвари, указує свой моцнєйши бок дзе нєт ганьби.

– Цо ше дотика костимох, то ми, танцошка ґрупа, вєдно обдумали, члени ґрупи ми вельо помогли ко­ло обдумованя дробнїцох. Власи сом сама надумала же будзем мац белави, бо любим белаву фар­бу и вше сом сцела мац даяки длу­гоки варґочики, та сом то и ви­хас­новала за тоту нагоду. Хореоґрафию обдумал Иґор Савин, вон хореоґраф зоз Нового Саду и на тей хореоґрафиї зме робели дас два мешаци – толкує Наташа.

ЕМИТОВАНЄ И НА ТЕЛЕВИЗИЇ

Спот ше знїмало у Беоґрадзе, єдна часц знїмана на рики Сави, а друга часц на мосце на Ади. Видео заквачени на Словацким каналу, а мож го найсц и на Наташовим Фейсбук и Инстаґрам профилу.

– Такой после двох дньох ми ше явели телевизиї Toxic raр, то у составе зоз MTS-ом и SuperNova, так же ше тераз писня и спот приказую и на їх програмох. Коментари єст и позитивни, и неґативни. Обачела сом же у Сербиї людзе досц процив того же би жена шпивала, або аж нє дай Боже, и реповала о даяких темох так як цо то робим я.

Нє сиґурна сом же прецо ше им таке нє пачи, алє пре тото маме и неґативни коментари. Кажде ма иншаки смак, алє з другого боку єст и потримовки, праве прето же женска особа таке дацо роби, гоч то у нас и нєзвичайне – заключує Наташа.

Бояновичова вибрала шпивац по анґлийски, бо закончела анґлийски язик и литературу на Филозофским факултету у Новим Садзе. Прето, як гвари, понеже на студийох анализовала вельо поезиї и прозни тексти анґлийского типа, лєгчейше єй було писац тексти и римовац их на анґлийским, алє ма плани за убудуце видац композицию и по сербски.

ТАНЄЦ И МУЗИКУ ЛЮБИ ОДМАЛЮЧКА

Наташа планує закончиц писню и по сербски, жада перше добре випромововац тоту уж пласовану по анґлийски, а цо ше дотика продукциї, то єй будзе идуци проєкт.

– Мам тим, ище нє цалком оформени и нїч нє официйне, и маме ище вше нє афирмоване уметнїцке мено NAT. Плануєм, алє єст нас коло дзешецеро, тоти цо робя на музики, я пишем тексти, а тераз сом уключела ище дас­келїх людзох, хтори ми помагаю коло текстох по сербски – гвари Наташа.

Наташу одмалючка интересовал танєц, одвше любела музику, а як гвари, и єй дома шицки тиж музикални. Дзешец роки ходзела на фолклор, през шмих спомина же то у Руским Керестуре була традиция. Вец у штреднєй школи почала танцовац латино танци, гип-гоп.., и кед почала на факултет прешла на dance hol и twerk и ту ше застановела. Тераз у споту за нову композицию танцовали twerk мишани зоз гип-гопом.

– Поправдзе, скорей ми нє було шицко єдно, чувствовала сом ше яґод же ме осудзую кед робим цошка иншак як други, алє думам же тераз уж людзе прилапели и тот мой бок и же похопели же сом якош иншака и же тото часц мнє. То нїч нє нароком, просто, така сом ше народзела, у тим ше видзим и так ше добре чувствуєм – закончує Наташа.

Буц замерковани у тим вельким швеце нє так лєгко, но як видзиме, и то можлїве. Наташи жадаме ище вельо добри тексти, нови видео-споти и анґажмани, и най би була витирвала у тим цо роби.

