Видрукована „Мала история Руснацох” Ивана Попа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штварток, 17. фебруара, зоз друку вишла „Мала история Руснацох” автора Ивана Попа зоз Праги, преложена на руски язик у тиражу од 1.000 прикладнїки.

Кнїжка видрукована по спатраню на ориґиналне виданє Malе dejini Rusinov хтору видало Здруженє интелиґенциї Русинох Словацкей, а спада до популарних кнїжкох зоз историї шицких Русинох/Руснацох/Лемкох.

Видаватель кнїжки „Мала история Русинох” у Републики Сербиї Руска матка, за видавателя кнїжки подписани Дюра Папуґа, предсидатель Рускей матки. Рецензенти Михал Шмиґель и Борис Фейди, лектор проф. др Михайло Фейса, а коректорка мср Славица Чельовски.

Як дознаваме од видавателя, Дюру Папуґу, безплатни прикладнїки годно достац на промотивних сходох Рускей матки у єй месних/городским/реґионалним одборох у Руским Керестуре, Кули, Коцуре, Вербаше, Новим Садзе и Шиду, а з нагоди пририхтованя за попис жительох у Републики Сербиї у другей половки того року.

Як Папуґа визначел, тота моноґрафия проф. Ивана Попа оможлїви шицким Руснацом упознац ше на прави способ зоз велїма релевантнима историйнима подїями и историйнима особами o хторих нє мали можлївосци читац на руским язику. Руска матка у Републики Сербиї ше праве пре тоти причини опредзелєла за прекладанє текста моноґрафиї Мала история Русинох на наш руски/руснацки/русински язик, визначел Папуґа.

Преклад текста окончели: Мария Дорошки, Михайло Катона, Наташа Макаї Мудрох, мр Гелена Медєши, Любица Няради, Дюра Папуґа, Наташа Перкович, Янко Такач, Борис Фейди, проф. др Михайло Фейса, Блаженка Хома Цветкович и мср Славица Чельовски.

Обявйованє Малей историї Русинох проф. Ивана Попа на руским язику оможлївел Город Нови Сад, Европска престолнїца култури 2022. року.

