Видруковани Конкурс и Информатор за упис до штреднїх школох

БЕОҐРАД – Тих дньох почало предаванє Конкурса и Информатора за упис школярох до першей класи штреднєй школи за идуци школски рок.

Конкурс и Информатор мож набавиц у кнїжкарнї Просвитного прегляду, наручиц по пошти або купиц у кнїжкарньох ширцом Сербиї по цени 350 динари за Конкурс и 200 динари за Информатор.

Попри общих и окремних условийох упису и календара уписних активносцох, у Конкурсу Министерства просвити наведзени шицки важни податки о школох чий снователь Сербия, подручох роботи, числу школярох, образовних профилох и тирваню образованя, як и о мерадлох и способу вибору кандидатох.

Состойна часц Конкурса и приява за упис до штреднєй школи и формулар за уношенє жаданьох школяра, на чиїм списку можу буц найвецей 20 образовни профили, потенциялни будуци занїманя.

Источасно зоз Конкурсом, Просвитни прегляд обявели и Информатор котри може помогнуц будуцим штредньошколцом у вибору занїманя. У нїм мож найсц информациї о ориєнтацийним числу бодох нєобходних за упис до одредзеней воспитно-образовней установи у остатнїх трох рокох.

