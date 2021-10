Викенд упознаваня и друженя

Од пиятку по нєдзелю (8. по 10. октобер) у Шидзе у орґанизациї Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” отримане Стретнуце рускей младежи з наших местох.

На стретнуце пришли 16-цецеро млади зоз Руского Керестура, Нового Саду, Коцура, Дюрдьова, Бачинцох, Беркасова и Шиду. Вони були змесцени у будинку Лєтней владическей резиденциї на костираню и ноцнїку, а стретнуце, и попри нєвигодней жимней и дижджовней хвилї була нагода же би всоботу дополадня нащивели Ґалерию малюнкох Сави Шумановича, Музей наївней уметносци „Илиянум”, як и спомин-памятнїк „Сримски фронт” нєдалєко од Шиду при Адашевцох. Тиж мали нагоду видзиц и пребувац у буднку Лєтней владическей резиденциї.

Стретнуце хторе як проєкт финансийно потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, насампредз за циль мало упознаванє и друженє младих з наших местох од 18 по 25 роки, а тиж мало и едукативни характер, бо всоботу у Руским доме бул орґанизовани квиз з питанями з вецей обласцох. Питаня були з обласцох рускей кухнї, култури, музики, о руских институцийох и будинкох од окремного значеня за Руснацох потим з рускей историї и символох, архаїзмох, загадкох, руских фестивалох и облєчиве.

Змагали ше пейц екипи зоз по двома членами хтори себе дали и окремни назви и то „Сримски фронт”, „Пицикато”, „Дюрдьовчанки”, „Коцурици” и „Дюрово дзеци”. През квиз их водзела, односно питаня им поставяла Наташа Еделински Миколка, єдна з орґанизаторох стретнуца, а поени призначовал о. Владимир Еделински Миколка. У опущеней атмосфери змагателє мали часу роздумац о одвитох, екипа хтора нє знала одвит препущовала питанє екипи хтора ше перша явела и знала одвит, а доставали по пейц боди. У цикавих питаньох змагателє ше добре знашли, требало добре и роздумовац, а дакус „запло” коло архаїзмох и загадкох, алє без векших проблемох.

На концу победзела екипа „Сримски фронт” зоз 55 бодами, „Пицикато” були други зоз 50 поенами, „Дюрдьовчанки” були треци зоз 45 бодами кельо мали и „Коцурици”, а „Дюрово дзеци” завжали пияте место и 25 боди. Першопласованей екипи награду придал Далибор Болдиш, член Роботного цела за младих, а змагателє достали и кнїжку „Руски фамелиї у Шидзе”.

После квиза Андрей Орос, член Роботного цела за младих, представел компетентносци, роботу и активносци спомнутого цела.

БУЛИ И НА СЛУЖБИ БОЖЕЙ

Внєдзелю дополадня млади вихасновали пойсц на Службу Божу у церкви Преображеня Господнього хтору служел парох о. Михайло Режак и привитал их з тей нагоди, а и поволал же би и нарок пришли ознова. После богослуженя, о. Режак им указал будинок Лєтней владическей резиденциї и зоз тоту подїю закончени тогорочни Стретнуца рускей младежи у Шидзе.

