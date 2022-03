Викладанє о Волї Божей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж другу нєдзелю у Вельконоцним посце у парохийним Каритасу керестурскей парохиї, парох о. Владислав Варґа отримал преподаванє, а на тот завод, 13. марца, тема викладаня було Як глєдац Волю Божу у нашим живоце.

През приклади библийних особох, починаюци од Авраама по пречисту Дїву Марию, та прейґ числених святих, о. Варґа потолковал яке важне, та аж и сущне за правдиви християнски живот, же би вон бул по Волї Божей. Бо то цошка цо найлєпше за нас, и прето Волю Божу треба глєдац, а нє лєм резиґновано прилапйовац.

Преподаваня у посце у керестурскей парохиї отримую ше каждей нєдзелї по вечаршей Служби Божей на 18,45 годзин, як пририхтованє за наиходзаце швето Пасхи. На шлїдуюцу нєдзелю тема будзе Яки смисел церпеня.

