РУСКИ КЕРЕСТУР – Презентация Проєкта конкурентней польопривреди Сербиї, котри реализую Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди и Шветова банка, будзе отримана наютре у Руским Керестуре.

Презентацию орґанизує ЛАҐ Шерцо Бачки, будзе отримана у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур, Бориса Кидрича 60, у чаше од 12 до 14 годзин.

Поволани шицки заинтересовани польопривреднїки.

