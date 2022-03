РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж нєдзелю, 20. марца, на хрестопоклону нєдзелю у Вельконоцним посце у парохийним Каритасу керестурскей парохиї, парох о. Владислав Варґа отрима нове преподаванє, а на тот завод, на тему Яки змисел церпеня.

Преподаваня наменєне шицким заинтересованим, а будзе отримане по вечаршей Служби Божей на 18,45 годзин, як пририхтованє за наиходзаце швето Пасхи.

