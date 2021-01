Виложени малюнки з Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – Гоч ше традидийно на Вилїю по юлиянским календаре 6. януара у Ґосподїнцох у Ґалериї Месней заєднїци Ґосподїнци отвера вистава з остатнєй Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, того року є, пре епидемиолоґийну ситуацию, нє отворена.

Члени Орґанизацийного одбору, валалчанє и учашнїки Подобовей колониї пред Новим роком у Ґалериї МЗ поставели зарамиковани малюнки зоз прешлорочней Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” за старших и малюнки дзецох котри участвовали на тей колониї.

Малюнки буду виложени єден рок, односно до 6. януара 2022. року, кед ше планує отвориц виставу з новима малюнками зоз 17. Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” котра ше ма отримац у тим року. Колонию, як и виставу, орґанизовало Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Малюнки мож опатриц кажди роботни дзень од седем до петнац годзин.

