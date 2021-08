Вилєт як награда

СУБОТИЦА – Шицким членом рецитаторскей секциї зоз КУД ,,Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, руководитель Яким Гарди концом юлия орґанизовал єднодньови вилєт до Суботици.

Понеже того року рецитаторе, пре пандемийну ситуацию, на смотрох участвовали онлайн, їх руководитель одлучел же би их на даяки способ наградзел за їх труд и успихи.

Рецитаторе нащивели город Суботицу и Палич. У Суботици их дочекала предсидателька Дружтва Руснацох Ана Мария Лендєр. Зоз ню Дюрдьовчанє обишли центер Суботици, дзе нащивели Синаґоґу и Городску хижу, а попри тим видзели и Народни театер, Городску библиотеку и уживали у парку коло Белавей фонтани. У Городскей хижи обишли Святочну салу и були на турнї одкаль ше видзи панорама Суботици и єй околїско.

После того обиходзеня Дюрдьовчанє предлужели на Палич. Там обишли Паличске озеро и Зоолоґийну заграду.

Тот вилєт потримал Управни одбор КУД ,,Тарас Шевченко” и родичи рецитаторох котри мали добру дзеку вожиц авта до Суботици.

