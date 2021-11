Вименки одлуки о снованю заводох за културу националних меншинох

НОВИ САД – Прейґ Зум платформи, вчера отримана схадзка пейцох националних совитох (мадярского, словацкого, румунского, горватского и руского), на котрей дефинована платформа котра будзе послата у форми заєднїцкого предкладаня, до Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами. Документ ше одноши на Одлуку о вименкох и дополнєньох одлуки о снованю заводох за културу националних меншинох.

Процес започати ище пред двома мешацами, а порушани є пре потребу ускладзованя сновательних актох шицких заводох за културу котри оформени на териториї АП Войводини предходних рокох, зоз позитивнима законами: Законом о култури, Законом о националних совитох националних меншинох и Статутом АП Войводини. Национални совит Руснацох зоз фахову службу превжал улогу координованя того значного процесу.

Основне предкладанє того сновательного акту достате од правней служби зоз Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, а початни зауваги, обгрунтовани вименки и дополнєня дефиновали правнїки зоз Националного совиту румунскей националней меншини. Тот документ дополнєли и шицки други учашнїки, национални совити Мадярох, Словацох, Горватох и Руснацох и заводи, же би ше после вецей отриманих схадзкох дошло до першей платформи котра будзе послата у форми заєдїцкого предкладаня до Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)