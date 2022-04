„Вина” ше пласовала на зонску смотру

ЧЕРВИНКА – Зонска смотра драмскей аматерскей творчосци будзе отримана у Червинки од 8. до 14. априла, а на ню ше пласовали шицки пейц представи зоз кулскей општини и єдна зоз Зомбора.

Зоз кулскей општини ше пласовали на сербским язику зоз Сивцу „Зайдз, гварел чловек” по тексту Ивана Велисавлєвича, у режиї Миливоя Младєновича котру одбавели ґлумци Драмскей секциї „Велимир Сандич-Велько”, потим зоз Театру „Стеван Сремац” зоз Червинки „Ожалосцена фамелия” Бранислава Нушича у режиї Иґора Павловича, зоз Културного центру Кула зоз Младежскей сцени виведзена представа „Седем” у режиї Слободана Ноґавицу, а остатню представу виведли ґлумци Драмского студия „Луча” зоз Крущичу под назву „Ласици” у режиї Деяна Цицмиловича, и по руски представа „Вина” Небойшу Ромчевича у режиї Владимира Надя Ачима котру одбавели Адриана Надь и Яким Винаї зоз Драмского студия „Арт” керестурского Дома култури.

Зоз Зомбора ше пласовала „Опорука” по тексту Ванза Кляковича, а у адаптациї и режиї Леи Єфтич.

Селектор општинских смотрох у округу бул Давид Кецман Дако.

