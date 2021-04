Винчованки за Вельку ноц

НОВИ САД – Винчованки з нагоди Велькей ноци по григоянским календаре вирним и священству у мено цалей Покраїнскей влади упутел предсидатель Иґор Мирович.

–У мено Покраїнскей влади и особнє, шицким вирним, священству церквох и вирских заєднїцох котри тото швето славя по григоянским календаре, од шерца жадам же би воскресенє Христово, з хторим воскресло и тото найлєпше у людзох, тото швето преславели зоз своїма фамелиями. Жадам шицким же би их водзела праве християнска вира, старосц о найблїзших, а медзисобне уважованє, же бизме вєдно превозишли чежки виволаня периода у хторим жиєме и же бизме злєпшали час котри пред нами – виявел предсидатель Мирович.

Вельконоцни винчованки вирним послали и представнїки локалних самоуправох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)