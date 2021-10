ШИД – На конкурсу нємецкей нєвладовей орґанизациї Арбайтер Самаритер Бунд 11 хаснователє хтори спольнєли условия достали пластенїки хтори тераз и намонтировани.

Єден з тих цо достал пластенїк и Милош Савкович з Ґибарцу хтори ма шейсцчлену фамелию хтори планує продуковац здраву поживу за фамелию, а звишок будзе предавац.

Тоту акцию потримало нємецке Министерство вонкашнїх дїлох як и локална самоуправа у Шидзе.

