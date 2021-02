Випочитовали традицию своїх предкох

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Мало хтора церква у нас слави аж три кирбаї. Медзи нїма то и Митровица у котрей, окрем Вознесения котрому пошвецена церква, прави олтар пошвецени Покрову Пресвятей Богородици, а лїви преподобному Антонийови Велькому, котри ше слави по юлиянским календаре 30. януара.

По словох найстарших парохиянох Руснацох – Вери Ванчиковей, Єлки Шевчиковей и сторочного Живка Ходоби, Кирбай на Антония дакеди бул окреме вельки, бо нашо предки котри були углавним парасти, вибрали праве його за свойого покровителя, а понеже жили аж у 18 околних валалох коло Митровици, того дня парк пред церкву бул полни зоз санками ,а вирни ше цали дзень затримовали на тим вельким духовним и народним собраню. З тей нагоди вони приношели и свойо домашнї продукти, як на Паску, а дацо охабяли церковним служительом.

Так ше и того року почитователє того велького святого зишли у красним чишлє, а потим по обичаю шлїдзело друженє и братски аґапе.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)