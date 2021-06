Випровадзени матуранти штредньошколци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк зоз пригодну програму у своїм дворе вчера вечар шветочно випровадзела 64 матурантох зоз трох оддзелєньох, ґенерациї 2021. и уручела им дипломи. Анастазиї Козар уручене припознанє Школяр ґенерациї.

Дипломи достали 12 школяре зоз оддзелєня Ґимназиї на руским наставним язику, 26-еро ґимназиялци з оддзелєня на сербским язику и 26-еро матуранти туристично-готелиєрского напряму.

Од шицких ше на початку одпитала о. д. директорка Школи Наталия Будински, подзековала им же вибрали учиц ше у тей Школи и пожадала им успишне дальше школованє.

Од матурантох ше потим одпитали и їх оддзелєнски старшини и придали им дипломи, а школярка ґимназиї IV2 оддзелєня на сербским язику Анастазия Козар зоз Кули, достала припознанє Школяра ґенерациї. Вона з тей нагоди представела свойо потерашнї успихи и подзековала шицким цо єй помогли посцигнуц и у штреднєй, як цо и у основней, тот винїмкови успих.

Шветочносц пре безпечносци мири отримана у приємним амбиєнту школского парку, и зоз красну сценоґрафию, а за програму ше постарали младши штредньошколци зоз своїма наставнїками.

