Вирабя ше виртуални тури по наших историйно-етнолоґийних збиркох

Ситуация пре пандемию у хторей ше нашол цали швет и нас нагнала частейше хасновац интернет и рижни иновациї хтори у тим швеце мож найсц. Популарни постали и такволани Виртуални тури, през хтори ше нащивителє упознавали зоз одредзену туристичну дестинацию, алє и зоз найпознатшима музеями на швеце, ґалериями и подобне, а анї нє вишли зоз обисца, було досц лєм шеднуц опрез компютера и улоґовац ше на жадани сайт и нащивиц цо ше сцело.

Завод за културу войводянских Руснацох ма циль направиц виртуални тури по наших, руских, историйно-етнолоґийних збиркох.

Така єдна иновативна задумка уж скоро при концу и пошвидко ше на сайту Заводу годно прешейтац по наших Збиркох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.

3Д ҐАЛЕРИЯ

– Циль проєкту унапредзенє доступносци историйно-етнолоґийних, односно музейних збиркох хтори маме у наших местох и едукация о руским културним нашлїдстве през виробок виртуалних 3D турох. То значи же гоч хто, гоч дзе зоз приступом на интернет годзен виртуално войсц до просторийох дзе ше чува тоти збирки, порозпатрац их як кед би бул реално там и кликнуц на одредзени предмети хтори буду окреме означени, же би дознали дакус вецей о нїх. Тоти предмети вибрали и описали вєдно фаховци и тоти цо ше стараю о збиркох: Любица Отич, кустос историчар и музейски совитнїк и, у случаю коцурскей збирки Аранка Медєши. Маме и елемент стимулованя интеркултуралного диялоґу понеже тури буду двоязични за початок (по руски и по сербски), алє нє лєм прето. Тот проєкт зме повязали зоз ище єдним проєктом у хторим штредньошколци Руснаци и Серби буду правиц кратки видеа о даєдних предметох, хтори тиж буду часц виртуалних турох. Виртуални тури буду доступни на сайту Заводу за културу войводянских Руснацох www.zavod.rs и на єшень чекаме перших онлайн нащивительох – гварела директорка Завода за културу войводянских Руснацох, Анамария Ранкович.

Проєкт ше вола „Виробок 3Д виртуалних турох наших историйно-етнолоґийних збиркох”. Тераз таки збирки маме у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове. Средства за тот проєкт достати од Министерства култури и информованя на Конкурсу за софинансованє проєктох у обласци унапредзеня културних дїялносцох националних меншинох, а часц средствох видвоєл Завод за културу войводянских Руснацох зоз порядного буджету.

ПЕРШИ НАЩИВИТЕЛЄ – ОД ЄШЕНЇ

По словох директорки Заводу виробени буду окремни 3Д виртуални тури, односно кажда Збирка, з тих начишлєних, будзе представена окреме. Опатриц 3Д виртуалну туру Збирки годзен кажде зоз приступом на интернет, цо значи же ше нє муши физично пойсц там и годно ше як у реалним простору видзиц тото цо у тей Збирки зачуване.

Велї лєбо нє можу путовац, лєбо нє маю часу, а и нашо збирки нє маю роботни час, та ше треба наявиц кед ше сце Збирку опатриц. На таки способ тот иновативни и сучасни приступ приказованя културного скарбу будзе доступни шицким. Правда же вше лєпше и упечатлївше физично пойсц поопатрац.

Проєкт облапя и 15 описи, односно описи 15 предметох зоз тей збирки хтори вирабяли фаховци – етнолоґове зоз додатну фотоґрафию и толкованьом же цо то тот предмет. Вибор предметох хтори буду описани и опис тих предметох правела Любица Отич за збирки у Дюрдьове и Руским Керестуре, а за збирку у Коцуре вибор предметох направела Аранка Медєши у консултациї зоз Любицу Отич.

– Вибрани експонати мала часточка того цо назберане по тераз, єст их вецей як 3 000. З оглядом же я була задлужена за вибор експонатох зоз Коцура, вибрали зме найстарши и найинтересантнєйши. Слово о предметох хтори походза зоз периоду од другей половки 18. по першу половку 20. вику. Видвоєла бим дзбан, судзину хтору ше давно хасновало за воду. Подобна є нєшкайшому коршову, лєм же є справена з каменя. Потим ту Евангелия хтора походзи зоз 1860. року и то артефакт зоз моєй библиотеки, а припадала моєй чукунбаби. Дакус младши од Евангелиї и гобель за капусту, а походзи зоз 1885. року, а буду виложени и огньогасни коч (1900. рок), кадифова шмата (1920. рок) и ище вельо того – гварела Аранка Медєши.

На тот завод нащивителє годни опатриц коло 45 виртуелно виложени артефакти.

– Вєдно зо директорку нашого Заводу, Анамарию Ранкович, задаток нам бул вибрац по 15 експонати зоз Рускей одлоги и зоз збирки у Дюрдьове. Кед слово о експонатох, углавним су вязани за мебель – стари ормани, посцелї, лади, а тиж так стари облєчива хтори ношели нашо предки – гварела Любица Отич, фахова консултантка и историчарка.

Плановане же би тоти 3Д тури були по сербски и по руски же би ше на тот способ звекшало видлївосц Рускей заєднїци и нашого културного нашлїдства.

Проєкт тирва по конєц рока. Од директорки Заводу дознаваме и же Збирка у Дюрдьове уж висликована и годно ше ю виртуално нащивиц и видзиц уж по конєц юлия, а други два Збирки у Коцуре и Руским Керестуре нєодлуга потим. Збирки треба ище дакус пошориц и направиц вибор предметох и написац описи же би ше могло приступиц виробку Виртуалней тури и у Заводу ше очекує же ше тоти Виртуални тури годно нащивиц по єшень.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)