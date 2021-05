Вирни радошнє дочекали Паску

БЕОҐРАД – Всоботу 1. мая, на 16 годзин до парохиялней заєднїци Кирила и Методия котра премесцена до Крунскей 23, до римокатолїцкей церкви Криста Краля, конєчно ше позберали окрем младших и дзепоєдни старши парохиянє котри пре пандемию нє ходзели од прешлей Паски.

Скорей Служби приступели дзепоєдни и до споведзи а вец после кратшей воскресней Утринї почала Служба Божа зоз пошвецаньом 27 кошаркох котри поприєсли вецей як 30 парохиянє.

Под час Служби вирни шпивали и познати вельконоцни писнї а после того ше шицки и мировали. На Службу по першираз пришли и дзепоєдни цалком нови особи котри дотераз нє ходзели.

Парох пречитал на трох язикох виривки зоз владиковей винчованки а апостол читал богослов Ярослав Варга. На концу вирним ше приключели и повинчовали им Паску домашнї парох дон Александар и богослов Стипо.

Понеже у маю тота парохия трима свой кирбай Кирила и Методия, котри и того року ше отрима скорей самого дня, односно соботу 22. мая на 11 годзин, парохиянє ше рихтаю до того окремного дня за їх заєднїцу.

